Palermo, protesta degli ex Pip: chiedono certezze sul transito alla Resais

Scendono in piazza i pip che attendono, da mesi, il transito alla Resais. Oggi sindacati e lavoratori si sono dati appuntamento in via Praga, a palermo, per chiedere certezza sul futuro occupazionale.

"Siamo stanchi, vogliamo una data certa di incontro", dichiara Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl, che parla di ping pong di responsabilità tra Resais e Regione Sicilia.

Intervistati: Mimma Calabrò segretario generale Fisascat Cisl ed Enrico Malerba UIL

Video di Marcella Chirchio

