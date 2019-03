"Questo è un evento per tutta Palermo e per tutti i palermitani". In migliaia alla sua trentaseiesima edizione della Vivicittà la manifestazione podistica è partita alle 9.30 dal Giardino Inglese per poi snodarsi per le vie del centro città. Quest'anno il percorso prevede una distanza di 10 km per la gara podistica e 3 Km invece per la passeggiata ludico-motoria a cui possono partecipare tutti. Le interviste al vicesindaco Fabio Giambrone e a Fabio Maratea.

