Palermo, altro incidente in via Roma dopo la tragedia di sabato: travolto un pedone, è grave

Due pedoni feriti nel giro di pochi minuti questo pomeriggio a Palermo, con un settantenne ricoverato in codice rosso all'ospedale Civico dopo essere stato travolto in via Roma da una moto. Si tratta del secondo incidente in quella zona nel giro di pochi giorni. L'anziano è stata investito da Piaggio Medley, guidato da un venticinquenne, intorno alle 18, davanti le poste centrali.

Dopo la tragedia di sabato sera, con la morte di Rammn Muhitur Chowdhllry, 55 anni, titolare di un negozio di cover in via Maqueda, travolto e ucciso da un pirata della strada, che è stato poi preso e arrestato, ieri c'era stato un altro incidente in via Roma, all’altezza di via Mariano Stabile, dove un’auto ha travolto uno scooter, con il centauro che è rimasto lievemente ferito. Altro incidente in via Tommaso Natale, dove una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata a Villa Sofia, ma non è in pericolo di vita.

