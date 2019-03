Palermo, raid vandalici a Brancaccio: "Ci hanno detto: qui non farete l'asilo"

Dopo l'ennesimo raid vandalico nell'area in cui sorgerà l'asilo nido a Brancaccio, intitolato a Padre Pino Puglisi, sono stati rafforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine.

A raccontare tutto quello che è successo nell'ultimo periodo è il presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale.

"Giorno otto - racconta - abbiamo consegnato al sindaco il progetto definitivo realizzato dal centro Padre Nostro grazie ai fondi della fondazione Giovanni Paolo II, ai donatori e al quotidiano Avvenire. Avevamo messo gli striscioni e il catenaccio ma l'indomani abbiamo visto che non c'erano più e al posto della catena c'era un cordone".

"Ho visto alcuni ragazzi che uscivano da un varco, mi sono avvicinato e - continua - un ragazzo di 13 anni mi ha detto: 'Qui tu l'asilo non lo fai'".

"Io non so se i fatti li ha compiuti il 13enne, so solo che lui era qui dentro e mi ha detto che non avrei costruito l'asilo".

"Purtroppo in quest'area si sono sempre fatte attività lavorative illecite. Lo Stato deve controllare il territorio - osserva Artale -, altrimenti la criminalità avanza".

