Il primo gol ufficiale della stagione 2022/23 è di Fella. Ecco il video

Debutto stagionale pieno di gol per il Palermo neo promosso in B. A Marineo i rosanero hanno battuto i padroni di casa del San Ciro e Giorgio per 12-0. Il primo gol stagionale porta la firma di Peppe Fella. Dopo il primo tempo concluso sul 4-0, i rosanero dilagano nella seconda metà della partita. In evidenza proprio Fella, autore di una tripletta e unico in campo per novanta minuti, Corona, Somma e Felici, autori di una doppietta a testa; in gol anche Luperini, Broh e Silipo.Si è aggregato alla squadra a Marineo, accolto dagli applausi dei tifosi, Matteo Brunori, il cui ingaggio a titolo definitivo dalla Juventus è stato ufficializzato proprio oggi.

© Riproduzione riservata