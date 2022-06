Doppia sfida per la serie B, Zaccardo: "I tifosi rosanero uomo in più per il Palermo"

La finale per la Serie B tra Padova e Palermo è attesa non solo dai tifosi ma anche dalle vecchie glorie rosanero. Dopo l'ex portiere Gianluca Berti, anche Cristian Zaccardo, ex terzino del Palermo e campione del mondo con la nazionale azzurra, prova a incoraggiare la squadra. Ma anche lui sa bene che la doppia sfida sarà una battaglia.

“Sono due grandi squadre - dice Zac - hanno ottime qualità entrambe e meriterebbero di andare in B. Ovviamente il mio cuore batte per il Palermo e credo che grazie all’apporto dei tifosi la formazione di Baldini avrà un vantaggio nel match di ritorno".

Zaccardo conosce il calore del Barbera nei momenti che contano. "Sappiamo bene quanto è importante giocare davanti ad uno stadio pieno, è come avere un calciatore in più in campo. Sono fiducioso e auguri ai tifosi rosanero di raggiungere presto i traguardi che meritano”.

© Riproduzione riservata