Palermo al Barbera contro la Primavera: mille tifosi, cori e striscioni anche per i baby rosanero

La Primavera scalda il tifo rosanero, è il caso di dirlo. Un migliaio di spettatori, infatti, ha assistito con cori, bandiere e striscioni al test in famiglia tra il Palermo e ragazzi della Primavera disputato al "Barbera".

La società di viale del Fante ha organizzato l'amichevole in occasione del turno di riposo forzato per via dell'esclusione del Catania dal campionato. Il calendario della Serie C, infatti, prevedeva per domani il derby di ritorno a Palermo.

Per l'allenatore della prima squadra Silvio Baldini è stata l'occasione per collaudare schemi e situazioni di gioco in vista dell'ultima giornata di campionato, domenica prossima, sul campo del Bari. Ha vinto la prima squadra 8-1, ma come si vede dal video di Dario Cangemi non sono mancati applausi anche per i baby rosanero, allenati da mister Di Benedetto, reduci da una stagione di ottimo livello che però domenica scorsa si è chiusa con la sconfitta nei play-off di categoria contro il Padova.

Palermo, 8 gol in amichevole contro la Primavera: ansia tra i pali, si infortuna anche Massolo Tifosi allo stadio per l’amichevole del Palermo con la Primavera Fumogeni in tribuna La partita si è chiusa sul punteggio di 8-1 per la prima squadra

