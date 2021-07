Palermo, arrivato in ritiro anche l'attaccante Fella

Pesi, manubri e corda nautica sono stati i protagonisti della prima parte di seduta mattutina del quinto giorno di ritiro del Palermo. I ragazzi di mister Filippi dalle ore 9.30 alle 10.30 hanno svolto un dettagliato lavoro aerobico per poi concentrarsi su alcuni movimenti tattici con il pallone in campo.

Poco dopo il pranzo è arrivato il neo attaccante rosanero, Giuseppe Fella, 9 gol la scorsa stagione con la maglia dell’Avellino. Ad accoglierlo c’è stato anche il patron rosanero Dario Mirri, con il quale il giocatore ha subito scambiato due chiacchiere per poi sistemarsi in struttura e svolgere, nel pomeriggio, un lavoro differenziato dal resto del gruppo, tra palestra e corsa.

Dopo pranzo è scesa una fitta pioggia e sono calate le temperature in quel di San Gregorio Magno, pioggia intensa che ha accompagnato anche i ragazzi di mister Filippi per la seduta pomeridiana, iniziata pochi minuti prima delle 17.30. Subito esercizi col pallone ed esercitazioni offensive: in un primo momento uno contro uno, successivamente due contro due.

Al termine degli esercizi la consueta partitella in parte ridotta del campo. Assenti nella partitella sono stati Kanoutè, Giron e Soleri mentre Nicola Valente è tornato ad allenarsi in gruppo. I rosanero torneranno in campo domattina alle 9.30 per la sesta giornata di ritiro.

