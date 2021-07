Palermo, il ritiro entra nel vivo: per Filippi primi esperimenti di tattica

E’ una bella giornata a San Gregorio Magno. Il sole splende in un cielo sgombro di nubi, dopo che nei primi due giorni spesso la nuvolosità aveva accompagnato il ritiro del Palermo. Sole ma non troppo caldo, cioè il clima ideale per lavorare e faticare per preparare la nuova stagione.

E poi, elemento importantissimo, in serata rinfresca decisamente e la notte si può affrontare senza i fastidiosi ma indispensabili condizionatori che ci accompagnano nelle estati palermitane.

Insomma, una situazione ideale per il Palermo che ha scelto, e con successo, il centro polivalente di San Gregorio Magno dove oltre ad un campo regolamentare in perfette condizioni, ha trovato una struttura completa di palestra e foresteria dove poter pernottare.

Questo il racconto della prima parte della giornata di oggi che sul campo ha visto i rosanero dividersi in due gruppi: uno al lavoro in palestra e l’altro in campo agli ordini di mister Filippi che ha fatto svolgere ai suoi lavori di tattica e tecnica. Movimenti ancora una volta con e senza palla per provare le due fasi: offensiva e difensiva.

