Palermo, Pergolizzi: "Vittoria importante, dopo la pausa è sempre difficile"

Il Palermo non ha giocato benissimo ma quel che contava era vincere. Rosario Pergolizzi ne è consapevole e commenta così la vittoria di oggi sul Marsala: “Vincere è sempre importante – afferma – . Forse abbiamo fatto meglio col Troina ma le prime del nuovo anno sono sempre così. Il carico di lavoro era notevole, ci vogliono più partite per smaltirlo. Il Marsala è una buona squadra con giovani di qualità. Contro il Troina ho visito un buon Palermo, oggi ho visto un Palermo in salute ma indietro di condizione.

Il gruppo è splendido, vanno tutti d’accordo. Siamo stati bravi dopo il loro pareggio a rimanere in partita. La squadra ha giocato. Fischi al cambio di Felici? Erano per me? Pensavo fossero per il giocatore, non stava giocando bene. La gente è libera di fare quello che vuole, fino a quando l’allenatore del Palermo sono io faccio le mie scelte, nel bene e nel male. Felici è stato tre giorni senza allenarsi, per questo l’ho cambiato, ha giocato al 50%“.

