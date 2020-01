San Tommaso-Palermo, Floriano dal primo minuto

E’ il giorno di San Tommaso-Palermo. Rosanero che in anticipo proveranno a vincere e allungare temporaneamente sul Savoia che giocherà domani a Castrovillari. Rosario Pergolizzi ha chiesto una prova gagliarda al suo Palermo che nelle ultime giornate è andato a corrente alternata.

L'allenatore getta immediatamente nella mischia l’ultimo arrivato, ovvero Roberto Floriano. Sarà un tridente pesante, formato appunto dall’ex Bari assieme a Felici e Ricciardo. Panchina per Ficarrotta che però potrebbe trovare spazio a gara in corso. Subito titolare quindi Floriano, giocatore che è stato preso per essere titolare e lo sarà probabilmente per tutto il campionato.

Floriano avrà anche il compito di far sbloccare Ricciardo, imballato in questa ultima fase di campionato. In difesa non cambia nulla, giocano Doda e Vaccaro sulle corsie esterne, in mezzo Lancini e Crivello. A centrocampo dubbio Martin, se Pergolizzi non dovesse farlo giocare sarebbe ancora una volta pronto Mauri, poi Martinelli e Langella, galvanizzato dopo il gol segnato al Marsala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAN TOMMASO-PALERMO

SAN TOMMASO (3-5-2): Landi; Colarusso, Mannone, Pagano; Madonna, Alleruzzo, Castro, Massaro, Lambiase; Sabatino, Stoia.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti ; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Martinelli, Mauri, Langella; Felici, Ricciardo, Floriano.

