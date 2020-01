San Tommaso-Palermo, Pergolizzi: "Giochiamo per vincere, dobbiamo scrivere la storia"

Tutti uniti e compatti verso l’obiettivo. Rosario Pergolizzi parla a due giorni dalla sfida contro il San Tommaso. Il Palermo, in vista del match di sabato, partirà direttamente domani in pullman.

Pergolizzi avrà un’alternativa importante in attacco, ovvero Roberto Floriano:

“È un acquisto importante, è da me molto gradito. Vuole dare una mano alla squadra, i suoi compagni ne sono contenti. Ha esperienza e ha giocato a ottimi livelli. Può giocare sia a destra che a sinistra ed è molto bravo a puntare l’uomo”.

Poi un messaggio per tutto l’ambiente rosanero:

“Credo che se facciamo male ne perdiamo tutti. È una grande responsabilità, io sono l’artefice, il più esposto. Meglio essere un parafulmine per la squadra, che ben venga. Mi fanno piacere le dichiarazioni del presidente. Noi dobbiamo scrivere la storia, ogni domenica giochiamo per vincere. Lo sappiamo dal primo giorno”.

Pergolizzi torna anche sui fischi di domenica scorsa:

“La risposta sui fischi era ironica… mica sono scemo. Io devo gestire uno spogliatoio di grandi e giovani. Ribadisco: meglio fischiare me che la squadra. Lo so che possono giocare anche undici 2001, ma in questo momento nell’equilibrio di squadra ne può giocare uno”.

