Il Palermo batte il Licata, Pergolizzi: "Finora una bella cavalcata ma occhio al Nola"

È molto soddisfatto Rosario Pergolizzi al termine del match vinto in rimonta contro il Licata per 2-1. "La squadra mi è piaciuta veramente, abbiamo giocato un ottimo primo tempo anche quando siamo andati sotto", ha detto. "Contro il Licata non era facile ma oggi abbiamo vinto due volte. Avere tutti questi tifosi con noi è importante, è un'arma in più".

"Siamo a +8 sugli avversari? Fa piacere - prosegue -, è una bella cavalcata anche se sappiamo che sarà dura già domenica a Nola".

Poi una dichiarazione su Santana: "Ho visto fare un gol proprio nel suo stile. Ha segnato una grande rete. Negli ultimi 10 minuti, però, abbiamo rischiato ed è colpa nostra. Non esiste commettere certi errori, ancora non siamo grandi perchè spesso ci scopriamo, andiamo ad offendere quando dovremmo chiuderci di più e non giochiamo d'anticipo".

