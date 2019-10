Palermo senza freni, è tra le nove squadre imbattute dalla A alla D

Il Palermo continua a viaggiare senza freni tra le squadre del calcio italiano: la squadra rosanero, infatti, è l’unica formazione in Italia dalla serie A alla serie D ancora punteggio pieno. Otto vittorie su otto gare per la squadra di Pergolizzi che, anche dopo la vittoria di ieri contro il Licata, viaggia spedita in testa al girone I. Sono in tutto 9 (rispetto alle 13 della scorsa settimana) dalla massima serie alla D, al momento, le formazioni comunque imbattute.

In serie A la Juventus è leader della classifica e non ha mai perso (sette vittorie e un pari), così come il Benevento di Pippo Inzaghi in serie B, anch’esso al comando della graduatoria (5 vittorie e 3 pareggi). In serie C, cade la Reggiana (1-0 in casa del Vicenza) nel girone B, ma resiste eccome la Reggina nel girone C con lo 0 nella casella delle sconfitte: 6 vittorie e 4 pareggi per la squadra di Toscano reduce dall’exploit in casa del Monopoli.

In serie D, sono rimaste in totale 6 le formazioni imbattute: si tratta di Campodarsego nel girone C; Mantova e Fiorenzuola nel girone D; l’Albalonga nel girone E; la Turris nel girone G ed infine il Palermo nel girone I. Rispetto alla settimana scorsa, hanno perso l’imbattibilità Luparense e Clodiense nel girone C della serie D e il Vastogirardi nel girone F.

