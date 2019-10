Palermo-Cittanovese, il primo gol di Sforzini: "Ma non sono ancora al top della forma"

Sesta vittoria, primato, ma non solo. Le buone notizie per il Palermo arrivano anche dall'attacco. Ieri a segno anche Ferdinando Sforzini, che ha così realizzato il suò primo gol con la maglia rosanero.

“È stato un bell’esordio in casa – ha detto il centravanti in sala stampa – . Sono contento per il risultato rotondo, peccato per il gol subito. Sono entrato con concentrazione. La sensazione è che ogni volta che acceleriamo possa succedere qualcosa. I risultati delle altre ci interessano poco. Sto al 60% della forma, cerco di recuperare il più possibile”.

