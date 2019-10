Il record del Palermo: unica squadra a punteggio pieno dalla D in su

Poker calato alla Cittanovese e sei su sei in campionato. Il Palermo vola nel girone I della serie D, mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno.

Ieri al Barbera i rosanero non hanno mai sofferto, hanno gestito bene la partita e come di consueto l’hanno sbloccata subito. Pratico e concreto, il Palermo viaggia grazie a queste qualità e soprattutto con una mentalità vincente ma al contempo idonea al campionato di serie D. Insomma umile però spietato.

E poi la formazione siciliana continua a collezionare record: grazie al successo di ieri contro la Cittanovese, il Palermo è l’unica squadra rimasta a punteggio pieno in tutti i gironi di serie D e nei campionati superiori.

Anche tra i professionisti, infatti, in Italia nessuno ha vinto tutte le partite. Un primato per i rosanero che arriva dopo la sconfitta dell'Inter ieri sera a San Siro contro la Juventus.

Tante buone notizie per la squadra di Pergolizzi che può sorridere anche per l’abbondanza che ha in ogni reparto, attacco compreso, dove ieri è arrivato il primo gol di Sforzini, all’esordio in maglia rosanero.

