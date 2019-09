Messina-Palermo, Pergolizzi: "Ficarrotta? Lo stavo togliendo, bene per il morale"

"Si tratta di una vittoria importante tra due squadre che non volevano perdere", ha detto Rosario Pergolizzi subito dopo la partita. "C'è stato tanto tatticismo e proprio per questo si è tirato poco in porta. L'atteggiamento del Palermo è stato quello giusto e - continua - non pensavo di ritrovarmi con cinque 5 vittorie di fila"

"La squadra sta lavorando bene - ha ammesso - e il merito di tutto ciò è dei calciatori".

Per quanto riguarda Ficarrotta, match winner, Pergolizzi svela: "Dopo 20 minuti lo stavo cambiando, deve trovare ancora il ritmo, poi è arrivato il gol. Occorre trovare la condizione fisica e il gol gli darà morale".

© Riproduzione riservata