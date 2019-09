Palermo, vittoria da "big" con il Messina: Ficarrotta regala il derby ai rosanero

93': Triplice fischio a "Franco Scoglio": il Palermo batte il Messina 0-1

90': L'arbitro assegna 3' di recupero.

88': Ammonizione per il rosanero Martinelli.

87': Colpo di testa di Marchetti che sfiora la rete del pari: palla di poco a lato.

86': Sforzini fa il suo debutto in rosanero subentrando al posto di Ricciardo.

83': Traversa del Messina con Carrozza. Palermo in sofferenza negli ultimi minuti.

82': Nel Messina esce Marchetti ed entra Bevis.

80': Molto pericoloso Carbonaro che raccoglie un ottimo suggerimento di Melillo. L'attaccante del Messina batte a rete ma l'arbitro ferma il gioco per un presunto fallo di mano di Melillo.

75': Pergolizzi si gioca il terzo cambio. Nel Palermo entra Langella ed esce Ficarrotta.

72': Carbonaro atterrato in area rosanero. Il gioco però era fermo per fuorigioco, il Palermo respira.

71': Doppio cambio nel Palermo. Escono Vaccaro e Kraja ed entrano Ambro e Peretti.

68': Il Messina reagisce e spinge sull'acceleratore. Gomes ci prova con una conclusione di testa che termina a lato. Il Palermo, però, concede davvero poco.

63': Primo cambio del match. Nel Messina esce Quitadamo ed entra Melillo.

61': Quitadamo ci prova su punizione, ma la conclusione termina alta.

58': Palermo in vantaggio! Ficarotta firma la rete del vantaggio con una punizione dalla lunga distanza. Conclusion e di potenza, Aiello battuto. La partita si sblocca, Messina-Palermo 0-1.

55': Correnti prova il jolly dalla distanza, ma la conclusione termina in curva.

54': Carrozza crolla in area rosanero ma l'arbitro lascia correre. Timide le proteste.

53': Squadre più lunghe rispetto al primo tempo. Iniziano i riscaldamenti per i giocatori di entrambe le panchine, cambi in vista.

47': Partenza sprint del Messina che sfiora la rete del vantaggio. Carbonaro si invola sulla sinistra e scaglia una sassata che colpisce l'esterno della rete.

46': Inizia il secondo tempo tra Messina e Palermo, nessun cambio nelle due formazioni.

45': Finisce il primo tempo: Messina e Palermo fermi sullo 0-0

40': Bella giocata di Ficarrotta che serve Ricciardo sulla destra. Il numero 9 rosanero la mette al centro con un tocco morbido, ma la difesa messinese si fa trovare pronta.

37': Occasionissima per il Palermo. Ricciardo serve in profondità Felici con un colpo di testa, il numero 75 rosanero si invola verso la porta e prova il diagonale vincente: Aiello devia e la difesa del Messina spazza via.

31': Terzo corner per il Palermo. Felici raccoglie palla da fuori area e prova la conclusione: deviazione e palla in angolo.

28': Rosanero in grossa difficoltà dalla trequarti campo a salire. Poche idee e poca lucidità.

23': Al Franco Scoglio il match non decolla. Ritmi lenti e tanti errori in fase di impostazione dalle due squadre.

18': Lancio profondo di Carbonaro, ma Pelagotti riesce ad anticipare Carrozza.

14': Proteste veementi dei giallorossi per un fallo non segnalato su Adamo. I rosanero ne approfittano e guadagnano una punizione da ottima posizione: calcia Martinelli, palla sulla barriera.

10': Adesso anche il Messina prova a farsi vederi in attacco. Carbonaro molto attivo sulla corsia di destra.

7': È il Palermo a fare la partita, ma gli spazi concessi dai padroni di casa sono pochissimi.

3': Partita non bellissima in avvio. Squadre ancora imballate.

1': Si parte, fischio d'inizio tra Messina e Palermo.

Ficarrotta in campo dall'inizio al posto dell'infortunato Santana. Pergolizzi lancia dal primo minuto l'ex giocatore del Marsala nella trasferta di Messina. Torna uno dei derby storici di Sicilia, l'ultimo si è giocato in Serie A.

Ecco le formazioni ufficiali:

FC MESSINA: 1 Aiello, 4 Giuffrida (cap.), 5 Marchetti, 7 Carbonaro, 8 Fissore, 9 Gomes,11 Carrozza, 13 Marchetti, 17 Quitadamo, 20 Casella, 24 Correnti. A disposizione: 12 Oliva, 2 Puleo, 3 Gioria, 10 Melillo, 27 Santapaola, 32 Chiappino, 34 Miele, 46 Pini, 93 Bevis. Allenatore: Francesco Costantino.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (cap.), 8 Martin, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 27 Vaccaro, 73 Kraja, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 21 Lucera, 26 Mauri, 32 Sforzini, 33 Langella, 54 Peretti. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Luca De Angeli (Milano).

ASSISTENTI: Luca Landoni (Milano) - Manuel Marchese (Pavia).

