Marsala-Palermo, Pergolizzi: "Buon primo tempo, poi calo fisico" - Video

“Stanotte non ho dormito, avevamo tutti tante sensazioni. Sicuramente è stata un’emozione incredibile, sappiamo di avere una grande responsabilità e che dobbiamo caricarci partita dopo partita”. Lo ha detto il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi dopo la vittoria di Marsala.

“Abbiamo fatto un primo tempo buono, mentre nei primi 25 minuti della ripresa siamo calati fisicamente. Pensavo che questa partita potesse essere sbloccata da qualche giocata singola: Lucera ha fatto una bellissima giocata e penso che il risultato sia meritato. Vi dico la verità: io i palloni non li ho visti, non mi ero accorto di nulla; me lo hanno detto dopo”.

