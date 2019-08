Il Palermo debutta a Marsala, Pergolizzi: "Qualche dubbio di formazione"

Ancora dubbi di formazione e comunque una certezza: domani a Marsala il Palermo deve necessariamente iniziare a vincere per dare già un segnale importante.

Oggi vigilia di match, in sala stampa ha parlato il tecnico Rosario Pergolizzi, ex della gara: “Nel primo anno ho avuto sensazioni positive, meno nel secondo - dice Pergolizzi - ora però devo pensare al Palermo. Mi immagino di trovare una squadra motivata, un contesto carico. So di avere una squadra importante e che saremo seguiti dai nostri tifosi. È una gara particolare per me, ci tengo a fare bene. Vincere significherebbe tanto, così come fare bene a livello di prestazione”.

Pergolizzi non ha ancora sciolto i dubbi sull’undici titolare: “Ho due/ tre dubbi di formazione. Questa partita è diversa dalle altre. Santana è un punto di riferimento e sono convinto che ci può dare tanto, ma ci sono tanti fattori per scegliere la formazione”.

Pergolizzi sa bene che comunque il Palermo non avrà vita facile: “Tutte le squadre sono attrezzate, sanno stare in campo e hanno buoni allenatori. Il Palermo ha qualità, da domani vedremo anche a che punto siamo sotto il profilo del livello mentale. L’atteggiamento è fondamentale”.

© Riproduzione riservata