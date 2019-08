Le vecchie glorie Toni, Berti e Ilicic: "Il Palermo merita categorie importanti"

Vecchie glorie protagoniste in campo e in sala stampa. Tra i giocatori che hanno parlato alcuni beniamini: l'ex attaccante Luca Toni, l'ex portiere Luca Berti e l'ex attaccante Ilicic oggi all'Atalanta.

"Ho fatto due anni stupendi e sono stato bene - ha detto nel post partita Luca Toni -. Mi è dispiaciuto negli ultimi anni quando mi fischiavano ma lo sapevo che la gente mi voleva bene perchè l'affetto che ho riscontrato in questi anni in giro per l'Italia è stato tanto. Non è facile ripartire dalla serie D ma - continua - serve l'entusiasmo che ho visto questa sera per tornare ai grandi livelli".

"È sempre un'emozione scendere in campo alla Favorita", dichiara Luca Berti. "Mi emozionavo ai tempi in cui ero un professionista e mi sono emozionato questa sera. Qui c'è una grande atmosfera e spero che questo pubblico rimanga vicino alla squadra perchè questa città merita grandi livelli".

"È un piacere tornare qui a giocare - ha detto Ilicic -. Ho grandi ricordi, soprattutto quelli contro il Catania. C'è grande atmosfera, spero che i giocatori inizino con il piede giusto e portino la squadra dove merita. Ringrazio l'Atalanta che mi ha permesso di scendere in campo".

Video di Marco Gullà

© Riproduzione riservata