Riunione fiume al Barbera, poi il via ai bonifici: pronta l'iscrizione del Palermo

Gli ultimi bonifici sono partiti, la documentazione sta per essere definita e poi il Palermo sarà ufficialmente iscritto al campionato di serie B.

Domani è prevista una conferenza stampa in cui la nuova proprietà traccerà un bilancio di questo primo mese e mezzo a tinte rosanero, un mese e mezzo in cui si è evitata la serie C e adesso la B può anche rappresentare un primo obiettivo centrato.

Riunione fiume al Barbera per ultimare le pratiche riguardanti l’iscrizione al campionato, da questa mattina i vertici di Arkus assieme a Fabrizio Lucchesi hanno lavorato ininterrottamente per definire gli ultimi dettagli. Nel pomeriggio Lucchesi ha rassicurato tutti, come è possibile ascoltare in questi video, dichiarando che i bonifici sono partiti e che quindi ormai è solo questione di poco per la fumata bianca: “Stiamo completando il lavoro – ha detto il dg rosanero - ci vorrà un altro po’ di tempo ma non c’è nessun problema. Stiamo terminando le ultime cose burocratiche, stiamo lavorando da stamattina”.

Tutto quindi fatto, si attende solo il comunicato ufficiale del club. Da domani Palermo che penserà al mercato e al campo, sperando davvero che si torni solamente a parlare di questo e non più di tribunali e debiti vari.

