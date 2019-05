Lucchesi: "Per il Palermo inizia un nuovo ciclo, in corso un confronto con Delio Rossi e Foschi"

"Da oggi comincia un nuovo ciclo": lo ha detto il direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi in conferenza stampa allo stadio Barbera.

“Il mio lavoro inizia da oggi. C'è da avere ancora un poco di pazienza. Questi 20 giorni sono stati utili per capire come funziona questa azienda. Ho trovato grande disponibilità nei dipendenti e ho raccolto molte indicazioni per provare a disegnare quello che sarà il nuovo ciclo. Inizia un nuovo ciclo".

E ancora: "Dalla prossima settimana inizieremo a costruire mattone su mattone. Oggi ho parlato con Delio Rossi, ci siamo riservati qualche giorno. Con Foschi ho una grande amicizia trentennale, ma bisognerà fare una chiacchierata più mirata, sia con lui che con altri. Da lì partirà lo sviluppo dell’area tecnica”.

