Palermo, è giunta l'ora del cambiamento: Foschi può diventare un caso

Parola d'ordine della nuova dirigenza rosanero è "cambiamento" ed è quello a cui sta lavorando. Un ruolo centrale in tutto ciò lo ha il ds Rino Foschi che ha un contratto in scadenza nel 2020 e che non vorrebbe lasciare Palermo. Il dg Lucchesi, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia, ha fatto capire di voler incontrare il direttore sportivo per valutare insieme a lui il da farsi.

Un confronto che chiarirà le idee ad entrambi: cambiare subito ds o trattenerlo e da lì iniziare a pensare al mercato perchè ci sono diversi titolari in uscita a parametro zero (Jajalo, Rispoli, Aleesami) e per fine prestito (Haas, Falletti), che vanno rimpiazzati in tempi brevi. E c'è anche il nodo legato all'allenatore: il futuro di Delio Rossi è ancora incerto.

