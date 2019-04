In 2500 al Barbera per sostenere il "nuovo" Palermo di Delio Rossi

Hanno risposto in tanti all'appello lanciato dall'allenatore del Palermo Delio Rossi presentandosi in 2.500 allo stadio "Barbera" per l'allenamento a porte aperte. Nonostante il giorno festivo i tifosi rosanero alla spicciolata hanno riempito per intero la tribuna inferiore coperta.

Sugli spalti famiglie con bambini e gli ultrà dei due gruppi organizzati principali Curva Nord 12 e curva nord inferiore. Applausi per Rossi e per i giocatori, ma anche un coro di contestazione all'amministratrice delegata Daniela De Angeli identificata come troppo vicina all'ex presidente Maurizio Zamparini.

Nessun coro invece sulla nuova proprietà, la Arkus Network, che ieri ha raggiunto l'intesa per l'acquisizione della società. (ANSA)

