Arriva l'ufficialità: Delio Rossi nuovo tecnico del Palermo fino al 30 giugno

Adesso è ufficiale: Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo. Subentra a Roberto Stellone, esonerato ieri quando mancano quattro partite da giocare. E per questi ultimi impegni, la società ha deciso di affidarsi a un tecnico esperto e che a Palermo gode anche dell'affetto e della stima dei tifosi.

Ieri sera l'arrivo in città, accolto da un gruppo di tifosi che hanno intonato cori in suo onore. L'allenatore romagnolo ha preferito non commentare il suo nuovo incarico, ma ha sottolineato quanto sia emozionante per lui tornare a Palermo.

A dare la notizia ufficiale del suo ingaggio è la società di viale del Fante con una nota. "Il tecnico, che si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2019, dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al "Tenente Onorato di Boccadifalco (a porte chiuse)".



La società ricorda i trascorsi di Rossi sulla panchina rosanero dal 2009 al 2011, ottenendo in entrambe le stagioni la qualificazione all'Europa League e disputando la fase a gironi della competizione europea e la finale della Coppa Italia 2010/2011.

Rossi verrà presentato dal presidente Rino Foschi oggi alle 18 presso la sala stampa del "Tenente Onorato".

Era il 14 giugno 2011, nel giorno dell'addio ai tifosi del Palermo Delio Rossi disse: "Alla prossima" Il 23 novembre 2009 Delio Rossi viene scelto da Zamparini per sostituire Walter Zenga Delio Rossi, nella stagione 2009/2010 ha sfiorato la qualificazione alla Champions League Molto amato a Palermo, in due stagioni ha conquistato oltre 120 punti in due stagioni Delio Rossi è nato a Rimini e ha 59 anni La sua prima esperienza in rosanero Per Rossi al Palermo due qualificazioni in Europa League Il 28 febbraio 2011 Zamparini lo esonera ma lo richiama a campionato in corso Richiamato alla guida del Palermo, il 29 maggio 2011 porta a Roma 40mila tifosi per la finale di Coppa Italia Rossi all’Olimpico per la finale di Coppa Italia che il Palermo perse contro l’Inter Delio Rossi è rimasto nel cuore dei tifosi rosanero Il 14 giugno del 2011 il suo saluto ai tifosi, ma era un arrivederci “Alla prossima“: disse Delio Rossi Dopo il Palermo il passaggio alla Fiorentina La commozione al ritorno al Barbera da tecnico viola Breve l’esperienza alla Forentina Il ritorno a Palermo Il tecnico accolto dai tifosi all’aeroporto Per lui è la terza esperienza a Palermo

