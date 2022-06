Comunali, Salvini presenta la lista a Palermo: "Musumeci? Decideranno i siciliani"

Per le regionali in Sicilia "il mio obiettivo è avere una coalizione unita e governare insieme. E quello che decidono a Palermo per me va bene": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Non penso - ha aggiunto - che Roma o Milano debbano imporre nulla sulla testa dei siciliani". Ad ogni modo, se per quanto riguarda la Lombardia "squadra che vince non si cambia", per la Sicilia "ne parlerò con i nostri colleghi, decideranno gli esponenti siciliani".

Salvini ha partecipato a Palermo alla presentazione della lista Prima l'Italia in vista delle elezioni comunali di domenica prossima. L'ex ministro dell'Interno ha glissato sulla domanda di un giornalista che gli ha chiesto se non gli creasse imbarazzo che il candidato di centrodestra, Roberto Lagalla, da lui appoggiato, fosse sostenuto da Marcello Dell'Utri e Salvatore Cuffaro, entrambi condannati per rapporti con la mafia.

Argomento invece affrontato proprio da Lagalla: "La vera lotta alla mafia si fa svolgendo ogni giorno il proprio lavoro, facendo ogni giorno il proprio dovere. Lo diceva padre Puglisi : 'Se ognuno fa qualcosa'. E noi ci accostiamo alla scadenza elettorale con questo impegno".

video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata