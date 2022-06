Salvini a Palermo: se la città vuole il cambiamento voterà centrodestra

«Se i palermitani sono contenti di una amministrazione che non è stata nemmeno capace di seppellire i morti voteranno il centrosinistra, altrimenti sceglieranno il cambiamento. Io comunque ho sensazioni positive e non vedo l’ora che arrivi domenica». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della presentazione della lista Prima Italia in vista delle elezioni comunali di domenica prossima. Salvini ha glissato sulla domanda di un giornalista che gli ha chiesto se non gli creasse imbarazzo che il candidato di centrodestra, Roberto Lagalla, da lui appoggiato, fosse sostenuto da Marcello Dell’Utri e Salvatore Cuffaro, entrambi condannati per rapporti con la mafia. In merito alle prossime elezioni regionali, infine, ha detto: “decideranno i siciliani e da Roma non arriveranno diktat sulle candidature. Comunque ne parleremo dopo le comunali»

