Luparello-Triolo (Lega): "Palermo si rialzi dopo pessima gestione del centrosinistra"

"Mettere l’accento sulla necessità che Palermo si rialzi dopo gli anni di pessima gestione da parte delle amministrazioni di centrosinistra guidate da Leoluca Orlando, dal Pd e dall’estrema sinistra". Così Antonio Triolo, già commissario provinciale della Lega a Palermo ed Elisabetta Luparello, coordinatrice provinciale di Lega Giovani.

I due candidati al Consiglio comunale per la lista “Prima l’Italia” hanno presenziato alla manifestazione politica “Idee e progetti per Palermo” tenuta oggi al Parco Airoldi Golf Club, nel capoluogo siciliano, alla presenza degli esponenti nazionali del partito, i parlamentari Alberto Bagnai e Claudio Borghi. Presenti il senatore Luca Briziarelli, vicepresidente della Commissione parlamentare Ecoreati, e l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà.

"Una condizione di gravità assoluta, rispetto alla quale il centrodestra - hanno detto Triolo e Luparello - che guiderà la città nei prossimi cinque anni interverrà in modo consistente, con azioni di buongoverno a tutti i livelli. Attraverso la lista “Prima l’Italia” stiamo portando avanti un progetto politico che si fonda sui temi importanti della città di Palermo, per ridarle orgoglio e per costruire un futuro in cui i cittadini non siano più vessati ma protagonisti”.

video di Marcella Chirchio

