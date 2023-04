Palermo, mostra mercato dei prodotti siciliani al Parco Uditore e in piazza Mondello

Dal pomodorino Siccagno, rosso e succoso, al latte ragusano, dal pistacchio arrampicato sull’Etna all’olio evo, al vino solare del Trapanese; dalla pasta nata in terreni confiscati alla mafia al prosciutto di suino nero dei Nebrodi; dai formaggi alle confetture al miele e tantissimi altri. Prodotti diversi, che raccontano una Sicilia produttiva, fattiva, popolata spesso da giovani che hanno deciso di restare e rimboccarsi le maniche, entrano in rapporto e in contatto con altre realtà dello stesso territorio, e oltre. Ma è anche una Sicilia che ha bisogno di essere conosciuta, apprezzata e, perché no, supportata.

Per questo nasce un nuovo progetto di Legacoop Sicilia nato con il supporto dell'assessorato regionale alle Attività produttive e la collaborazione dell’assessorato comunale Attività produttive: una mostra mercato a Palermo che possa attivare un circuito per la promozione dei prodotti enogastronomici dell’intero territorio siciliano.

Il primo appuntamento sarà il prossimo weekend a Parco Uditore, a Palermo, dove sabato e domenica (15 e 16 aprile), nel verde del grande parco urbano, una ventina di aziende proporranno i diversi percorsi dedicati ai 5 sensi. Si potranno quindi assaggiare i formaggi, aspirare i sentori dei vini, ascoltare i produttori, guardare l’infinita varietà di pomodorini, partecipare a laboratori di degustazione e cooking show.

La domenica successiva (22 aprile) si replica, stavolta in riva al mare, visto che sarà piazza Mondello ad ospitare la mostra-mercato. Ingresso gratuito, sempre dalle 9 alle 18.

