Dai prodotti della terra ai formaggi fino alla pasta: al parco Uditore mercato a chilometro zero

Olio, formaggi, salumi, carne e vino. Tutto rigorosamente a chilometro zero e siciliano: il nuovo progetto di Legacoop Sicilia parte dal parco Uditore di Palermo e mira ad attivare un circuito per la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio dell’Isola.

Dal pomodorino Siccagno, rosso e succoso, al latte ragusano, dal pistacchio arrampicato sull’’Etna all’olio, al vino solare del Trapanese. E ancora dalla pasta nata in terreni confiscati alla mafia al prosciutto di suino nero dei Nebrodi, dai formaggi alle confetture al miele e tanto altro. Girando per gli stand all’interno del polmone verde a pochi passi da piazza Einstein, si viene colpiti da un tripudio di colori e sapori, tutti diversi, che raccontano il meglio della produzione nostrana e le storie di chi ha deciso di rimanere, rimboccandosi le maniche e investendo nella propria terra: un piccolo viaggio alla scoperta delle produzioni dei prodotti apprezzati in tutto il mondo, colonna portante della dieta mediterranea. Ad accompagnare la visita anche dei laboratori dedicati alla degustazione e dei cooking show.

Una manifestazione, che avrà luogo anche sabato prossimo sempre al parco Uditore dalle 9 alle 18 e sabato 22 aprile nella piazza di Mondello, attirando tantissime persone curiose di entrare in contatto con le eccellenze alimentari della propria terra. «Questo tipo di manifestazioni sono molto importanti, soprattutto perché facciamo conoscere un mondo di persone che portano avanti attività che per certi versi sono anche nascoste - ha sottolineato Gianni Rollo, presidente della Legacoop Sicilia -. Parliamo magari di allevatori che si associano in cooperativa e riescono a produrre il formaggio, oppure olive con cui produciamo olio. La cooperazione non è solo un lavoro, è passione. Tutte le cooperative si trovano nella grande distribuzione e nei mercatini. Queste sono occasioni per diffondere la nostra eccellenza e favorire anche mercati esteri: molte cooperative esportano all’estero, per la dieta mediterranea i nostri prodotti sono un punto di riferimento. Spero che queste giornate siano le prime di una lunga serie per far conoscere la cooperazione agricola».

Entusiasti gli agricoltori, che in questo modo riescono a «portare avanti cultura della nostra produzione siciliana - dice Vitto Sciacca, socio della cooperativa che si occupa della produzione di olive nella zona del trapanese -. Riusciamo a valorizzare i nostri prodotti, che vengono realizzati e venduti praticamente in loco». Cultura e produzione sicula che si diversifica dal resto del mercato, che troppo spesso «è invaso da molta produzione che viene da fuori e che non ha nessun contatto con il territorio - spiega Giacomo Zummo, socio e vicepresidente della cooperativa e produttore di olio nella zona di Altofonte -. Queste giornate permettono alla gente di avere contezza e cognizione delle produzioni che si fanno qui da noi a chilometro zero. Noi cerchiamo si selezionare il più possibile per realizzare un prodotto di alta qualità».

