Palermo, sport, riabilitazione, spettacoli e giochi per la Domenica Favorita

«Una città che vive il suo parco è una città che vive meglio. L’ Organizzazione mondiale della sanità definisce con il termine salute non solo l'assenza di malattia ma il benessere sociale, mentale, fisico. Noi abbiamo bisogno della Favorita per vivere meglio». Con queste parole Marco Lampasona, Nicola Fabio Corsini, Nicola Tricomi, fondatori del Comitato La Domenica Favorita, invitano all’appuntamento del 3 ottobre alla manifestazione al Parco Reale della Favorita di Palermo.

A partire da questa domenica le attività si svolgeranno nell’intera area del Parco, che verrà chiuso al traffico dalle 8,30 alle 14,30. Molte le attività alle quali poter partecipare. Presso il campo ostacoli Di Matteo sarà allestito il Dog Village, con una piscina per l’esibizione dei cani di salvataggio. Poi l'attività didattica di riabilitazione equestre dedicata ai bambini autistici proposta dal Reggimento Lancieri Aosta (6°) a favore dell'associazione ParlAutismo.

Ancora, il Favorita Bike Tours dal Giardino Vincenzo Florio e la scherma con esibizioni e prove della disciplina. Il flag football con esibizioni, allenamento e partita, la corsa/camminata di Parkrun Global e il corso di recitazione e gioco. La torre di arrampicata e il chess boxing presso Villa Niscemi. Di particolare attrazione Pompieropoli, la dimostrazione proposta dai vigili del fuoco in piazzale dei Matrimoni. Poi l’esibizione di taekwondo delle Fiamme Oro della polizia di Stato.

Ma sarà anche una domenica ricca di spettacoli. Alle 12.15 presso il campo ostacoli Giuseppe Di Matteo, viale Ercole 35, andrà in scena Sicilia Cabaret con il Trio comico dei Respinti. Dalle 11.30 e fino alle 12.30, nell’area di fronte al Museo Pitrè, I Picciotti della Lapa e Scialata Folk del Teatro Ditirammu (racconti della Sicilia con canti, danze e aneddoti appartenenti alla tradizione popolare). Presso l’atrio di Villa Niscemi alle 11 l’esibizione della Symphonic Band della Massino Kids Orchestra della Fondazione Teatro Massimo, alle 11.50 il Quartetto di Flauti del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti, esibizione a cura di Franco Sclafani, alle 12.40 il Flat Brass Quintett con l'esibizione della Fondazione Orchestra Sinfonica (Salvatore Magazzù e Giovanni Guttilla alle trombe, Rino Baglio Corno e Calogero Ottaviano ai tromboni, Salvatore Bonanno alla tuba).

Tutte le esibizioni saranno ad ingresso gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Per le attività legate allo sport dalle 9.30 alle 12 al campo ostacoli si svolgerà la Wellness Experience. Oltre 1000 metri quadrati di prato dedicato al fitness con tantissime attività per bambini ed adulti. Le attività sono tutte con la modalità della prenotazione.

Previste anche visite naturalistiche e monumentali a Villa Niscemi, Museo Pitrè, Palazzina Cinese a cura del Fai, delle Associazioni Guide Turistiche e de Le Vie dei Tesori.

Al termine del fitness e prima dello spettacolo di Sicilia Cabaret, presso il campo ostacoli Di Matteo, avrà luogo la cerimonia di conferimento della Tessera Preziosa del Mosaico Palermo agli organizzatori locali di Plastic Free, presieduta dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Anche questa domenica sarà disponibile l’area salute in collaborazione con l’Asp con open day vaccini e screening per la prevenzione del tumore, e che per tutta la durata della manifestazione, l'organizzazione e la Protezione civile si occuperanno del rispetto delle misure anti Covid.

