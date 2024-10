Targa Florio Classica, boom di tifosi: il gran finale al molo trapezoidale di Palermo

Ad accendere i cuori degli sportivi il Ferrari Tribute to Targa Florio ha portato in Sicilia ben 70 straordinarie automobili, costruite dal 1991 con una accuratissima selezione di modelli che si sono confrontati a suon di precisione sui cronometri, in una gara di regolarità lungo lo stesso percorso che ha visto le gesta di grandi piloti del passato come Fangio, Merzario e Nino Vaccarella.

Grande agonismo sulle due tappe, solo le classifiche ufficiali delineeranno l’ordine di premiazione tra i precisi Top Driver della Regolarità. Le classifiche parziali del Campionato Italiano Grandi Eventi riservato alle auto storiche delineano sempre più la sfida decisiva tra i Top Driver. Nella gara ha fatto capolino anche lo chef Carlo Cracco: «Una bellissima gara con tanti amici e paesaggi straordinari tra Trapani, Marsala e le Saline. Siamo in zone molto energiche per quanto riguarda l’accoglienza. La nostra vettura è bellissima e io cerco di evitare errori seguendo le indicazioni del mio driver e capo, Ezio Ronzoni.