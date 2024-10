Sulle Madonie la Targa Florio Classica incendia gli animi degli appassionati di auto d'epoca. Le foto

A Collesano, dal Carricaturi, gli equipaggi sono stati attesi da tanti appassionati che si sono per tempo appostati per non perdere l'evento. La tappa si inserisce all'interno dello storico Circuito delle Madonie dove hanno corso e vinto piloti del calibro di Albert Divo, Achille Varzi, Tazio Nuvolari e Nino Vaccarella solo per citarne alcuni. I passaggi molto seguiti sono stati a Collesano, Polizzi Generosa e Calcarelli, dove in quest'ultimo tragitto i protagonisti sono stati accolti con dolcezza con i cannoli del silenzio di Maurizio Di Gangi.

Una passione amata che sfonda il tempo, e che tanti cercano di immortalare fra le curve e i tornanti, che oltretutto crea un appuntamento meraviglioso capace di radunare e coinvolgere presenze da tutto il mondo, nell'incastro perfetto tra la storia automobilistica dei Florio, paesaggio, ambiente e passione, panorami siciliani dove piloti da generazione in generazione tra un passaggio di testimone all'altro creano sfide sempre più avvincenti e partecipate. È con questo entusiasmo e con trepidante attesa che si è atteso quest'oggi l'arrivo delle vetture.

Si accendono anche per l'edizione della targa Florio classica, gli inconfondibili suoni di potenti motori che riempiono ancora i paesaggi madoniti e continuano ad animare accese e spettacolari sfide, che infiammano non soltanto coloro che le hanno vissute negli anni dell’epopea rallistica, ma anche i più giovani, che sempre con maggior entusiasmo si appassionano.

Ad organizzare la manifestazione è Automobile Club di Palermo con il fondamentale supporto di Automobile Club d’Italia e Club Aci Storico che ogni anno crea un fascino sempre nuovo. Il sindaco di Collesano, Tiziana Cascio e di Polizzi, Gandolfo Librizzi, assieme alle amministrazioni comunali hanno omaggiato ed accolto gli equipaggi lungo le vie principali, i quali hanno percorso lo storico circuito delle Madonie. Una storia che si ripete e che impreziosisce il territorio. Una continuità che arricchisce e che rende questi luoghi sempre più attrattivi.

L'appuntamento ha permesso di ammirare le Ferrari sfrecciare con i loro rombi di motore lungo la serpentina Via Santo Gagliardotto, Piazza Trinità e Corso Garibaldi, dove le auto si sono fermate presso il Municipio per la prova transito, e, infine, Via Giovanni Borgese.

Un’edizione molto stimolante per via della concomitante presenza di Martin Scorsese che proprio nel lungo fine settimana dal 9 al 13 ottobre ha soggiornato a Polizzi per tenervi una master class con Giuseppe Tornatore, effettuare delle riprese cinematografiche e ricevere la cittadinanza onoraria.

"Polizzi Generosa dopo decenni si affaccia o meglio si risveglia dal lungo letargo ove ci si rassegnava quasi ad essere fanalino di coda delle Madonie- continua Librizzi - nonostante le grandi risorse culturali, naturalistiche, monumentali, architettoniche e gastronomiche, e personaggi illustri che qui richiamano le proprie origini".