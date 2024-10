Targa Florio Classica: vincono i trapanesi Di Pietra, padre e figlio. Le foto

Ai siciliani Francesco e Giuseppe Di Pietra, alfieri della Franciacorta Motori su Fiat 508C, l’edizione 2024 della Targa Florio Classica, un’edizione da record, conclusa a Palermo, da dove era partita. Trapanesi di Campobello di Mazara, Francesco e Giuseppe Di Pietra sono padre e figlio, fanno un balzo verso il successo nel titolo Tricolore Grandi Eventi e iscrivono il loro nome nell’albo d’oro della rievocazione storica della gara più antica del mondo, organizzata da Automobile Club Palermo, con l’importante supporto dell’Automobile Club d’Italia.

«Siamo incredibilmente orgogliosi di questa vittoria storica alla Targa Florio 2024 - sottolinea Francesco Di Pietra - un momento indimenticabile per la nostra squadra, frutto di anni di duro lavoro, passione e dedizione. Oggi i Di Pietra hanno dimostrato che l’eccellenza tecnica e la determinazione portano sempre risultati straordinari. Vincere su queste strade leggendarie, cariche di storia, è un onore immenso e ci spinge a sognare ancora più in grande per il futuro».