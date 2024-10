Targa Florio Classica, una tre giorni che rinnova il mito della gara automobilistica più antica del mondo: si parte da Palermo

Una gara di regolarità che affonda le radici storiche nella gara automobilistica più antica del mondo ed è un appuntamento decisivo del Campionato italiano Grandi Eventi per auto storiche e moderne: è la Targa Florio Classica 2024, che scatterà giovedì a Palermo, da piazza Verdi, e si concluderà domenica, sempre nel capoluogo.

Tre giorni, con un record di oltre 230 partecipanti da tutto il mondo, attraverso luoghi leggendari. Si inizierà con il particolare fascino della provincia di Trapani, dove è prevista la novità del cretto di Burri, mentre sulle Madonie l’appuntamento immancabile con le strade del mito, sui 684,88 Km delle due tappe di venerdì e sabato, il «Trofeo di Monreale» con passaggio sul tracciato della «Bellolampo - Passo di Rigano», prima gara del grande Vaccarella, chiuderà la tre giorni siciliana e si disputerà su ulteriori 46,27 Km nella mattinata di domenica.

L’atteso appuntamento motoristico sarà l’ultimo atto del Campionato Italiano Grandi Eventi per auto storiche 2024. Ad impreziosire l’evento le ammiratissime auto GT, ovvero le Gran Turismo stradali prodotte dal 1991che si contendono il Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità Moderna, così come le 70 «Rosse» del Ferrari Tribute to Targa Florio; sono concorrenti provenienti da quasi 20 nazioni diverse, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Giappone all’Australia, dalla Thailandia all’Egitto, su modelli tra i più rari e preziosi del Cavallino Rampante.