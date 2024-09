Tennis, trofeo Antonino Mercadante: la palermitana Fiorillo ai quarti di finale

Una vera e propria maratona tennistica quella effettuata ieri, giovedì 26 settembre, sui 6 campi in terra rossa messi a disposizione dal comitato organizzatore del decimo Torneo Antonino Mercadante prova ITF J100 in programma fino a domenica 29 settembre al Ct Palermo di viale del Fante. E dal prossimo 6 ottobre sarà la volta della serie A1 maschile e femminile dato che il circolo presieduto da Giorgio Lo Cascio ne schiererà due di compagini nel massimo campionato.

Dopo la lunga interruzione per pioggia di mercoledì pomeriggio, dove dalle 16 in poi si è giocato solo al coperto, ieri invece il sole è stato piacevole contorno dei match di primo e secondo turno dei due tabelloni di singolare e di alcune sfide di doppio. Avanza ai quarti di finale la giocatrice di casa Alessandra Fiorillo, 16 anni, la quale dopo aver battuto in tre set la tedesca Sophie Triquart, ottava forza del seeding, in tarda serata ha avuto ragione anche della wild card del settore tecnico della Fitp Ginevra De Angelis del Tennis Tolentino (doppio 6-4). Fiorillo, reduce dal successo ottenuto domenica 22 settembre nel campionato a squadre under 16 femminile con la casacca del Ct Palermo, oggi, venerdì 27 settembre, intorno alle 11.30 sul campo centrale intitolato ad Antonino Mercadante proverà a sconfiggere anche l’americana Emma Wiesenfeld.