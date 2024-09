Palermo, la pioggia blocca numerosi incontri al Trofeo Mercadante di tennis: avanzano Viola Bedini e Nicole Molaro

La pioggia caduta copiosamente dalle ore 13 sui campi del Ct Palermo ha bloccato il programma, anche se cinque partite si sono comunque successivamente disputate sul campo indoor in terra rossa dal primo pomeriggio. Tra quelle portate a compimento all'aperto, nel singolare maschile, affermazioni, tra le altre, di Matteo Gribaldo del Tc Montecatini vittorioso a spese della quarta testa di serie, vale a dire il polacco Kacper Knitter. Avanzano anche il francese Victor Barreira Bonzom (ottava forza del seeding), e il romano Jacopo Borsoi, che ha avuto ragione del rumeno Grintescu. Il match tra lo svizzero Justin Lenders e l’azzurro Alberto Velotta è durato solo due punti a causa del ritiro del piemontese per colpa di un virus intestinale.

Nel singolare femminile invece tutto facile per la testa di serie numero 1 Viola Bedini del Country Club Voghera (n. 243 del ranking) che ha sconfitto in due rapidi set la francese Victoire Lansmann. Bene anche la romana del Tc Parioli Nicole Molaro che ha prevalso sulla sammarinese Silvia Alletti. Esce di scena l'umbra Francesca Galli, n. 4 del tabellone, battuta per mano della bulgara Emma Tomova. Esce di scena la wild card locale Diletta D’Amico, fresca campionessa italiana a squadre under 16 con il Ct Palermo, sconfitta dalla campana Ylenia Zocco.

Giovedì 26 settembre toccherà anche a tutti gli altri atleti del Ct Palermo: Riccardo Surano, Antonino Trinceri, Alessandra Fiorillo, Elisabetta Allegra e Claudia Tutone.