Palermo, Coppa degli Assi: nella seconda giornata si impone Bruno Chimirri in sella all’italiana Samara

Alle spalle del carabiniere scelto calabrese si sono piazzati il bolognese Elia Mattia Simonetti sul 16enne belga Clipper du Haut du Roy e l’austriaco Gerfried Puck con l’11enne olandese Idiaal Special H.J. Quello di oggi è stato un antipasto delle attese gare di domani e soprattutto di domenica pomeriggio quando tutti gli occhi saranno puntati sul Gran Premio Coppa degli Assi che verrà assegnato per la trentanovesima volta in 48 anni di storia (la prima edizione venne disputata nel 1976). La Coppa degli Assi, della quale il Giornale di Sicilia è media partner, è organizzata da Regione Siciliana e Comune di Palermo con il patrocinio del Ministro per lo Sport ed i Giovani ed il supporto tecnico di Fieracavalli.

Fra i 30 in gara nella sfida centrale della seconda giornata della Coppa degli Assi, in corso di svolgimento al campo ostacoli La Favorita di Palermo, affermazione del collaudato binomio italiano composto da Bruno Chimirri in sella all’italiana Samara (10 anni) che nella gara a tempo del CSI3 Longines Ranking- con ostacoli a 1,45 - ha vinto 7.050 dei 28.200 euro del ricco montepremi.

Prima e dopo la gara centrale, sempre sul campo in erba Tommaso Lequio di Assaba sono andate in scena altre due prove del CSI3. La prima delle due a tempo con ostacoli a 1,40 di altezza ha visto ancora protagonista, stavolta da vincitore, il bolognese Matteo Elia Simonetti su Klaias B, mentre in quella di chiusura della giornata, a due fasi con ostacoli ad h1,35, successo dell’altro carabiniere scelto, il laziale Roberto Previtali con il tedesco Castlefield Rouge (8 anni).

La seconda giornata delle quattro sulle quali si articola la Coppa degli Assi si è aperta con quattro prove sul campo in sabbia silicea Giuseppe Di Matteo, che hanno visto scendere sull’arena nell’ordine i cavalli di cinque e sei anni seguiti da due prove del CSI1. Una a tempo (h1,15) e l’altra in due fasi (h1,25). Primati nuovamente in ex-aequo fra il marsalese Giuseppe Lomanto sul belga Trussardi Van’T Notenhof e il romano Simone Coata sulla francese Joliesse del Colle nella gara fra i cavalli più giovani e di Bruno Chimirri in sella all’olandese El Camino IMS Z fra i nati nel 2018. Nella CS11 n. 101 successo dell’ericina Sofia Vicari con l’italiano Crock’n Roll e nella n. 102 della giovane belga Marine Jeandriens con il castrone irlandese S M Daytona.

Domani, sabato 28, il programma prevede sette prove (tre sul campo in erba) a partire dalle 9.30. Quella centrale - n. 310 del CSI3 Longines Ranking, dotata di 28.200 euro di montepremi, su due fasi con ostacoli alti 1,45 - è prevista alle 14.