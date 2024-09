Salto a ostacoli a Palermo, Turchetto sale sul gradino più alto

C’è anche un successo di un giovane cavaliere palermitano, Rubens Cannella, nella giornata di ieri del 60° Concorso internazionale di salti ad ostacoli alla Favorita che vede come media partner il gruppo Giornale di Sicilia con le testate Tgs, Rgs e Gds.it. Tre vittorie italiane nelle principali gare di ieri, una di media internazionale e due di alta internazionale, ma con ridotti montepremi da 1500-2000 e 3000 euro, rispetto a quelle che seguiranno oggi e domani (28.200 euro) e domenica con gli 80.000 euro della conclusiva Coppa degli Assi.

Il premio centrale della prima delle quattro giornate che porranno fine al Concorso, è stato un Csi3 a due fasi con ostacoli a metri 1,40. Solo in nove concorrenti dei 37 partenti hanno fatto registrare un doppio percorso netto. Così a decretare la vittoria ha deciso il cronometro. Il più veloce in campo è stato l’esperto cavaliere lombardo (però tesserato per il circolo veneto Valbona) Roberto Turchetto in sella al cavallo olandese di 9 anni, Kartouce, che ha fermato il tempo in 31“29, portando a casa un premio da 875 euro dei 3 mila totali. Di recente Turchetto si è imposto all’Adriatic Tour a Cervia e ha vinto ad Arezzo il Toscana Tour su Don Blue. Con uno scarto di soli 41 decimi (31“70) ha dovuto accontentarsi della seconda piazza il milanese Luca Moneta in sella a Jolie Coeur d’Avril. Mentre sul terzo gradino del podio è finito il diciassettenne cavaliere austriaco, Tobia Pfingstl sul castrone belga Equitron Junior. Invece a portare alla vittoria i colori palermitani è stato Rubens Cannella, 19 anni, atleta del club Villa Pensabene, campione regionale 2023. In sella al suo consueto Douglas III (cavallo olandese di 16 anni) ha conquistato la prova a tempo con ostacoli a 1,35 e 2000 euro in palio. Tra i 16 esenti da errori, Cannella è stato il più rapido con il tempo di 63“69. Secondo posto (64“31) per Elisa Chimirri, 21 anni, su Cornico e terzo per l’austriaco Gerfied Puck (il migliore tra i presenti a Palermo in classifica mondiale) in sella a Idiaal Special HJ. Al quarto posto un altro giovane cavaliere palermitano, Matteo Allò su All Star d’Eres Z.