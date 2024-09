Equitazione, agli Internazionali di Sicilia Moneta e Schwarz si dividono il primato nella gara principale della giornata d’apertura

Ex-aequo nella gara più importante della giornata d’apertura della sessantesima edizione degli Internazionali di Sicilia di equitazione, che ha preso avvio al campo ostacoli La Favorita di Palermo. L’italiano Luca Moneta (nella foto) e l’austriaco Joseph Schwarz jr. in sella rispettivamente allo stallone lussemburghese Knock Out ed al castrone olandese di otto anni Lor Jdv, hanno fatto segnare lo stesso tempo (52”88) con percorso netto nella prova del CSI2. Disputata sul campo in erba con altezza degli ostacoli a 140 cm, la gara centrale di oggi (montepremi di 3.000 euro) è stata una combattuta anteprima delle ancora più importanti prove che seguiranno domani e domenica.

Moneta, cavaliere milanese di 57 anni, si era imposto in precedenza anche nella sesta e penultima gara, sempre sul campo in erba Tommaso Lequio di Assaba con lo stallone olandese El Capone RK. Le altre cinque sfide della giornata sul campo in sabbia silicea Giuseppe Di Matteo hanno visto prevalere nell’ordine il catanese Alessandro Sciacca nella prova riservata ai 5 anni in sella a Diamantica Del Castello (femmina baio) con ostacoli a 115 cm, il belga Quentin Gigot (Maestro Van Het Danaukeshof) fra i sei anni con ostacoli a 125 cm, l’altro catanese Girolamo Arcidiacono (Colbert des Grez) nella CSI1 a due fasi (115 cm) ed il palermitano Davide Scuderi (Rouge Blako) nella gara sempre a due fasi del CSI1 da 125 cm. Nella quinta ed ultima gara sul campo in sabbia silicea Giuseppe Di Matteo – CSI2 130 cm – si è invece imposto il belga Ignace Philips De Vuyst sullo stallone Mirafiori di Ca’ San Giorgio.