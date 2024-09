Equitazione, agli Internazionali di Sicilia successo ex aequo per Chimirri e Puck

Ancora un ex-aequo nella gara più importante della giornata di ieri, 21 settembre, del 60° Concorso internazionale di salti alla Favorita. Media partner della manifestazione il gruppo Giornale di Sicilia con il quotidiano e le testate Gds.it, Tgs e Rgs. A centrare la vittoria nella prova principale del programma, l’«alta internazionale» a tempo con ostacoli a 145 cm., dotata di 28 mila euro di premi e valida per i punti della ranking Longines, sono stati il carabiniere calabro Bruno Chimirri su Samara e l’austriaco Gerfied Puck in sella a Ideal Special HJ che hanno chiuso la gara entrambi senza errori e con il medesimo tempo di 57“07 e si sono assicurati un premio da oltre 6 mila euro ciascuno. In otto avevano ottenuto percorso netto così a fare la differenza è stato il cronometro. Al terzo posto, l’altro carabiniere, Roberto Previtali.

Appuntato dell’Arma, 53 anni, Chimirri, stavolta su Samara (10 anni da sei nella suan scuderia), ha fatto il bis del 2023. Giusto l’anno scorso vinse alla Favorita la seconda gara per importanza del Concorso, allora in sella a Je suis Godot D’Acheronte. Con l’austriaco Puck è stato un bel testa a testa emozionate per il buon pubblico che ha seguito il Concorso.

Ma c’è stata gloria ieri anche per un giovane cavaliere palermitano. Infatti sul terreno erboso intitolato a «Tommaso Lequio», prima del Longines Point, il diciannovenne Giuseppe Genuardi, atleta del Jumping Villa Albanese, sul suo fido10 anni italiano «La Peppa» si è imposto nel CSI2* a tempo con ostacoli di 1,40, dopo un doppio percorso netto e con il tempo di 35“75, di poco inferiore a quello impiegato da Biagio Carovini su Quirinus 27, secondo classificato. Premio per Genuardi: 1.125 euro. Il campo della Favorita si addice al giovane Genuardi che lo scorso anno chiuse brillantemente al terzo posto la Coppa degli Assi, sempre su La Peppa. Da rilevare nell’ultima gara di ieri (CSI2* a tempo con ostacoli alti 135 cm) un altro successo del binomio Luca Maria Moneta- Knock Out. Oggi alle 14 la gara clou nella giornata, il Grand Prix Fei Longines con 41 iscritti e 56.800 euro di montepremi.