Equitazione, Schifani inaugura gli Internazionali di Sicilia

«L’anno scorso abbiamo riportato a Palermo, dopo 12 anni di assenza, questa grandissima competizione internazionale e oggi prende il via una seconda edizione ancora più rafforzata. La Regione, attraverso le sue strutture, ha contribuito sia finanziariamente che operativamente per far crescere questa iniziativa e, ovviamente, ringrazio anche l’amministrazione comunale. Il mio auspicio, come certamente quello del Comune, è di potere utilizzare questo polmone verde ben attrezzato anche per altre manifestazioni e non soltanto una volta l’anno. Ci impegneremo affinché diventi un punto di ritrovo per i palermitani e per i siciliani». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, inaugurando il 60° Concorso ippico internazionale di Sicilia al campo ostacoli della Favorita, iniziativa organizzata dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con il patrocinio del ministero per lo Sport e i giovani e con il supporto tecnico di Fieracavalli Verona.