Maratona di Palermo, duemila atleti dall’Italia e da ogni parte del mondo

Duemila gli atleti dall’Italia e da ogni parte del mondo per il ventottesimo appuntamento della Maratona della Città di Palermo: alle 8,30 i podisti sono partiti da piazza Ruggero Settimo. I runner provenienti da Germania, Francia, Polonia, Stati Uniti, Belgio, Gran Bretagna, Kenia ed Etiopia si sfidano nel percorso di 21 chilometri (è prevista anche la mezza oltre alle staffette) che attraversa l’intera città.

Dal Politeama a piazza Vittorio Veneto, dal parco della Favorita al centro storico, passando per piazza Indipendenza propria ai piedi del Palazzo Reale. «Una splendida cornice, ancora una volta la città in si conferma protagonista nel settore dell’atletica leggera - ha detto l’assessore comunale allo Sport, Sabrina Figuccia - la maratona racconta anche di sostenibilità perché abbiamo istituto la giornata ecologica ma è anche una giornata di turismo: una partecipazione da paesi di tutto il mondo che certamente da motivo di grande orgoglio».

Nel pubblico anche Racid Berradi, ex primatista italiano della mezza maratona: «Auguriamo un grande in bocca al lupo ai partecipanti. Molto interessante idea di fare la staffetta così da permettere a più runner possibili di partecipare e terminare la gara. Spero che la città possa godersi al giornata e della maratona. Attraversare il parco della Favorita, passare dalla Cappella Palatina, dalla Cattedrale, sono luoghi storici che danno la possibilità di esportare la parte più bella della città». E poi si sbilancia per olimpiadi parigine del 2024 e sottolinea: «Penso che Yemaneberhan Crippa possa dare all’Italia grandi soddisfazione».

nel video le interviste a Sabrina Figuccia, assessore comunale allo Sport; Racid Berradi, ex primatista italiano della mezza maratona