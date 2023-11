Maratona di Palermo, traffico rivoluzionato in centro e alla Favorita: tutti i divieti e le strade chiuse

Tutto pronto per la XXVIII edizione della Maratona di Palermo che partirà domenica 19 novembre alle 8.30. Circa 2000 gli atleti in gara (un terzo le donne) distribuiti tra la distanza regina dei 41,195 km (500 i maratoneti) la mezza maratona e le staffette. Strade chiuse e divieti in occasione della manifestazione. Oltre alle vie saranno chiuse anche le piste ciclabili, per evitare ostacoli per i pedoni e per gli sportivi che parteciperanno. Previsto anche il passaggio della maratona all'interno di Villa Niscemi e l'apertura dei cancelli di Palazzina Cinese.

Il Comune ha predisposto un'articolata ordinanza che vieta il transito in numerose strade dalle 6.30 del mattino fino alle 14.30, o comunque fino al termine della manifestazione. Fa eccezione via Libertà dove l’istituzione del divieto di sosta in via Libertà è previsto a partire dalle 5.

La chiusura delle strade, invece, riguarda: via Libertà, tra piazza Vittorio Veneto e piazze Castelnuovo/Ruggero Settimo, carreggiata centrale; piazza Vittorio Veneto, le vie Libertà e dell'Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia; l'intera piazza Leoni; entrambe le carreggiate di via dell'Artigliere; via del granatiere, tra piazza Vittorio Veneto e via Generale Di Giorgio; Viale Diana, tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali; via della Favorita; viale Margherita di Savoia, tra viale Diana (Tenuta Real Favorita) e via Mater Dolorosa: i veicoli provenienti da Modello avranno l'obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro, percorrendo al via Mater Dolorosa.

Chiuso anche viale Ercole, dalla statua d'Ercole fino al piazzale antistante la Palazzina Cinese, fino a piazza dei Quartieri, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali; l'intera piazza dei Quartieri; cortile Niscemi; Viale Niscemi; via Case Rocca, tra viale del Fante e viale Ercole; piazza Ruggero Settimo, tra via Ruggero Settimo e via Emerico Amari e la strada di collegamento tra gli assi viari delle vie Libertà e Ruggero Settimo; via Pietro Valdo Panascia, tra via Emerico Amari e Turati/Domenico Scina (i veicoli provenienti da via Scinà, potranno proseguire su via La Lumia); via Turati; via Gaetano Daita, tra via Nicolò Gallo e piazza Ruggero Settino/via Turati; via Ruggero Settimo, da piazza Ruggero Settimo a via Cavour; via Villaermosa, tra via Francesco Guardione e via Cavour; via cavour, tra via Ruggero Settimo e via Roma; via Maqueda, tra piazza Villena e la viaTrieste; piazza Villena; corso Vittorio Emanuele, da via Roma a corso Calatafimi (escluso corso Alberto Amedeo); corso Calatafimi, tra Porta Nuova e piazza Indipendenza; piazza Indipendenza, tra corso Calatafimi e ingresso Cappella Palatina, lato Palazzo Reale; piazza del Parlamento; piazza Vittoria, da via del Bastione a corso Vittorio Emanuele; via Trieste; via Roma, tra piazza Giulio Cesare e via Cavour; via Cavour, tra via Ruggero Settimo e via Roma; piazza Verdi, tra via Ruggero Settimo e via Volturno.

Altri provvedimenti, invece, saranno validi dalle 12 di domani (18 novembre) alle 15.30 di domenica: divieto di sosta su entrambi i lati in piazza Vittorio Veneto e in via dell'Artigliere. Chiusura di via del Bersagliere, da piazza Don Bosco (solo i residenti potranno transitare in doppio senso di circolazione con sbocco su piazza Don Bosco); senso unico in via Brigata Verona; senso unico nel tratto da piazza Vittorio Veneto a Viale Campania (dalle o alle 13 di domenica); tratto compreso tra via Sicilia e viale Campania (dalle o alle 13 di domenica).

In via Sicilia i veicoli all'incrocio con via Brigata Verona dovranno svoltare a sinistra in direzione viale Campania; in via Imperatore Federico i veicoli all'incrocio con piazza Don Bosco dovranno svoltare a sinistra per via Sampolo; in viale del Fante chi arriva da Villa Niscemi direzione Piazza Leoni, dovrà svoltare a destra per via Antonio Cassarà; divieto di sosta su entrambi i lati di via Turati, via Pietro Valdo Panascia, via Cavour (tra via Roma e via Ruggero Settimo), in corso Calatafini (da via Vittorio Emanuele e il civico 49), via Trieste, via Roma (nell'ansa antistante il palazzo delle Poste).

In corso Alberto Amedeo obbligo di svoltare a destra all'incrocio con corso Calatafimi, per piazza Indipendenza. Sarà chiusa anche la via Cesare Battisti, da via Dalmazio Birago a via Maqueda.