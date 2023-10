Mezza maratona a Palermo, podio tutto africano: trionfo per il favorito Irabaruta

Record assoluto di atleti partecipanti (1.627) mentre il miglior giro su pista rimane l’1:02:29 del 2019. La decima edizione del Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud vede trionfare il burundese Olivier Irabaruta (nella foto), che dopo il successo del 2021 si riconferma, chiudendo in prima posizione con il tempo di 1:05:02 davanti al connazionale Leonce Bukuru (1:05:55) e al keniano Kisorio Hosea Kimeli (1:06:57).

Primo degli italiani e quarto assoluto, nonché campione italiano SM 35, Alessandro Brancato dell’Asd Sicilia Running Team in 1:07:13. «Buon risultato e ottimo piazzamento – ha detto Brancato – ho provato anche a forzare per tentare di salire sul podio, ma il risultato mi soddisfa pienamente. Sono felice di avere centrato anche il record regionale assoluto di categoria».

Un monopolio africano, che si si conferma anche tra le donne in un podio tutto keniano. A tagliare la linea del traguardo davanti allo stabilimento del Charleston, Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello in 1:15:50, davanti alla connazionale Nancy Kerage Kerubo dell’ACSI Campidoglio Palatino, seconda con il tempo di 1:18:53. Terza assoluta, prima delle italiane e neocampionessa di Maratonina nella categoria SF40, Simona Santini del Circolo Minerva in 1:20:44.

“È stata una bella gara, organizzata in uno scenario davvero fantastico – ha detto la vincitrice, Emily Chepkemoi Cheroben – il caldo si è fatto sentire, ma è andata bene». Gloria anche per la siciliana Maria Clara Minagra della Trinacria Palermo, con il tempo di 1:56:19, che le ha permesso di laurearsi campionessa italiana Master nella categoria SF70.

Nella 9,5 chilometri il gradino più alto del podio è stato raggiunto da Bibi Hamad dell’Asd Palermo. Una prova di forza, che dimostra come Hamad sia ancora competitivo e che lo ha visto chiudere davanti a Roberto Di Bella (35:11) girando in 32:33. In terza posizione Manfredi Belli Dell’Isca dell’ASD Palermo H 13.30 con 35:51. Tra le donne si registra invece il successo di Edit Filo, prima con il tempo di 37:46, davanti ad Adriana Di Salvo della Asd Palermo H. 13.30 (40:00) e alla spagnola Cristina Garcia Conde, sempre della ASD Palermo H. 13.30 (41:58).

Nel campionato italiano Master di Mezza Maratona, che ha assegnato 26 titoli individuali, il successo nella classifica per società è andato, tra gli uomini alla Dynamik Fitness con 1.458 punti, seconda l’Atletica Paratico con 1.433, terza l’Atletica Avis Castel San Pietro con 1.372. Quarta e prima delle siciliane l’Asd Sicilia Running Team con 1.372 punti. Tra le donne, prima è stata l’Atletica Paratico con 1.108 punti, davanti all’Atletica 85 Faenza con 1.097 punti, terza il Circolo Minerva con 1.083 punti. Quarta assoluta e prima delle siciliane, l’Asd Trinacria Palermo. L’ottantenne in gara, Federico Gatti, ha conquistato il titolo italiano di Mezza Maratona Master nella categoria SM80 girando in 1:52:10.

«Sono pienamente soddisfatto della gara e dell’intera manifestazione – ha detto Nando Sorbello, organizzatore della gara – abbiamo battuto il record di partecipanti ed abbiamo riempito gli alberghi di città e provincia. Anche il bilancio tecnico-agonistico è, sicuramente, positivo perché sia Irabaruta che tutti gli altri atleti hanno fatto benissimo in una giornata condizionata dal caldo. Abbiamo gettato le basi per un grande futuro grazie anche al legame sempre più stretto con Joe Micallef, organizzatore della Malta Marathon, insieme al quale promuoveremo le due gare in giro per il mondo».