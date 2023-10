Mezza maratona a Palermo, Lagalla: «Lo sport per rendere la città ancora più attrattiva per i turisti»

«Stiamo lavorando sugli impianti sportivi della città e la Fiera del Mediterraneo per rendere Palermo sempre più attrattiva». Il sindaco Roberto Lagalla, intervenuto poco prima della partenza della Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud, parla degli obiettivi dell’Amministrazione comunale in campo sportivo. Lo fa davanti agli oltre 1500 atleti partecipanti, e frementi per il via alla gara, e a centinaia di palermitani che oggi hanno scelto di passare una domenica diversa, assistendo alla decima edizione della mezza maratona palermitana.

«Oggi la città sarà coloratissima - ha dichiarato l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia - forse un po’ più trafficata ma queste manifestazioni sono importantissime per la città».

Partenza e arrivo all’antico stabilimento di Mondello del Charleston, attraverso Sun percorso fatto di bellezze liberty, gli atleti rappresenteranno ben 31 paesi del mondo: tra loro anche il burundese Olivier Irabaruta, atleta della Quercia Trentingrana e vincitore della gara nel 2021 con il tempo di 1:04:15. Tre olimpiadi alle spalle e un primato di 1:02:12 sui 21,0975 Km per lui. Per tutti nel mirino c’è il primato della manifestazione che resiste dal 2019, stabilito dal keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1h02’29”.

In gara anche un ottantottenne, Sebastiano Caldarella di Avola, iscritto nella categoria SM85, mentre tra le donne la meno giovane è l’81enne Irene Fiore.

«Questa iniziativa arricchisce in coda un’estate carica di belle sorprese, eventi spettacolari e sportivi - ha poi aggiunto il primo cittadino - non dobbiamo sottolineare i meriti dell’amministrazione comunale, ogni amministrazione è chiamata a lavorare e i cittadini sono chiamati alla collaborazione. Una amministrazione comunale da sola non può fare nulla, non può cambiare una città. Adesso, però, basta chiacchiere altrimenti li facciamo scappare i turisti - ha poi concluso con una battuta - facciamo divertire tutti». Il sindaco ha poi dato il via ala gara con la tradizionale pistola starter.