Palermo, salta l'affare Valencia: Soleri sarà ancora il vice Brunori

Sembrava tutto fatto, invece è saltato il trasferimento del cileno Diego Valencia al Palermo. I motivi sono top secret, ma da quello che trapela l'attaccante non avrebbe superato le visite mediche di approfondimento per un vecchio guaio fisico a cui l'avrebbe sottoposto il Palermo.

Da qui, appunto, la decisione del club rosanero di fare saltare l'accordo con la Salernitana che ovviamente non l'ha presa bene. Il Palermo a questo punto si terrà Soleri che si può considerare fuori dal mercato (era vicino al Brescia), il n. 27 quindi sarà ancora il vice Brunori. Per quanto riguarda le altre trattative, si continua a battere la pista Morutan ma il Galatasaray continua a sparare alto: 5,5 milioni la richiesta per il rumeno, cifra impossibile per chiunque in Serie B.

Il Palermo, però, non demorde e potrebbe lavorare ad un prestito con diritto di riscatto.