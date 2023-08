Palermo, abbonati verso quota 11 mila: il risultato a Cagliari e il mercato ancora aperto

Sono 10.512 gli abbonati rosanero che hanno sottoscritto la tessera per la stagione 2023/2024. Rimane lontana di quasi mille unità la cifra dello scorso anno quando i fedelissimi erano stati 11.465. La società rosanero è consapevole che un'altra accelerata, quella decisiva per superare la quota della stagione 2022/2023, potrebbe essere data dal risultato della prima partita ufficiale, quella che il Palermo giocherà sabato a Cagliari in Coppa Italia.

In caso di passaggio del turno in molti saranno invogliati a sottoscrivere le tessere e determinante, in questa ultima fase di campagna abbonamenti, potrebbero anche essere gli ultimi colpi di calciomercato. Sono ore importanti, dunque, in viale del Fante, da un lato la squadra di Corini deve farsi trovare pronta per il primo match della stagione e dall'altro, la società deve definire gli ultimi acquisti. Sfumato Valencia, Rinaudo ha nel mirino Rivas per il quale bisognerà però attendere fino all’ultimo minuto l’evolversi della situazione Reggina e continua a sondare Olimpiu Morutan del Galatasaray. Il costo del cartellino si aggira sui 5.5 milioni di euro e sembrerebbe prendere forma la formula del prestito con diritto di riscatto. Ci sarebbe però anche la pista che conduce a Simone Santoro, messinese che ha fatto la trafila nel Palermo e che quindi non graverebbe sulla lista over.

Il Palermo a Veronello ha ripreso la preparazione in vista della partita di sabato prossimo. I rosanero, ieri, hanno svolto un'attivazione e mobilità, un circuito tecnico, un lavoro intermittente ed una partita a tema. Lavoro differenziato per Giuseppe Aurelio, Leonardo Mancuso, Edoardo Soleri e Nicola Valente. Corini sta pensando agli 11 che dovrà fare scendere in campo e la formazione titolare terrà conto di alcune importanti defezioni: Aurelio, unico terzino sinistro, non sarà in campo. In quel ruolo giocherà Ceccaroni che durante il ritiro è stato spesso impiegato sulla fascia per sopperire all'assenza di uomini in quella zona del campo; out anche Valente non ancora al meglio così come difficilmente si vedrà titolare Di Mariano che sta recuperando dall'infortunio. Oggi ancora sessione di allenamento a Veronello, la partenza per Cagliari è fissata per venerdì alla vigilia del match.

Ieri, intanto, sono stati decisi gli orari delle prime tre partite di campionato in serie B. Bari e Palermo apriranno la stagione 2023/24 al San Nicola: i due club giocheranno l’anticipo della 1a giornata di campionato, venerdì 18 agosto alle ore 20.30. Inoltre, per come stanno adesso le cose con il caso Reggina, i rosa non dovrebbero giocare la seconda giornata di campionato. Mentre la terza, Reggiana – Palermo, si giocherà martedì 29 agosto alle ore 20.30.