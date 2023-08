Palermo, caccia al gioiellino Prati: la società disposta al sacrificio per il talento della Spal

Il Palermo vuole rafforzare la sua mediana con un colpo ad effetto. Il nome più gettonato in queste ore sarebbe quello di Matteo Prati, classe 2003 gioiellino della Spal e della nazionale Under 20, finalisti agli ultimi mondiali.

Prati, lanciato da uno che di centrocampisti se ne intende, Daniele De Rossi, convince per qualità e personalità. Playmaker di talento, dotato tecnicamente e in possesso di sopraffina visione di gioco, è certamente uno dei centrocampisti più talentuosi della serie B.

Il giocatore degli estensi conta già 58 presenze, 7 gol e 5 assist tra i professionisti nonostante la giovane età ed inoltre ha accumulato pure 9 presenze ed 1 gol con l’Italia U 20.

Il Palermo e la holding potrebbero fare un sacrificio, ma la concorrenza è tanta, anche dall'estero: per questo Joe Tacopina aspetta. Certo, sarebbe un colpo anche molto futuribile in vista di una possibile rivendita. Per l'attacco piace Morutan del Galatasaray, ma anche qui la concorrenza è tanta. Pista Rivas viva, ma quotazioni in calo in virtù della complessa situazione della Reggina. Per quanto riguarda le cessioni, Broh è seguito dalla Reggina, mentre su Sarifc c'è l'interesse del Bari.